MLB／隊友化身大谷評論家 奧特曼評這一轟只給「B」

道奇隊今天靠4轟攻下所有分數，終場以6：3擊敗馬林魚隊，大谷翔平敲出兩分砲、本季第11轟，同場開轟的奧特曼（James Outman）再度化身「大谷評論家」，對於大谷今天這發441呎全壘打給出「B」級評分。

大谷在4月24日敲出擊球初速118.7哩全壘打時，當天代打敲出致勝安打的奧特曼，就曾主動評價大谷的全壘打，形容像是「巡弋飛彈」、「有夠扯」；這回兩人同場開轟，大谷在首局敲出兩分砲，奧特曼第2局也揮出兩分全壘打，他在賽後再度化身「大谷評論家」。

There aren't enough words to describe how good Shohei Ohtani is at baseball.

(🎥: @Dodgers) pic.twitter.com/yWCn1hsbFn — Dodger Blue (@DodgerBlue1958) 2024年5月7日

被問到大谷今天這一轟時，奧特曼笑說：「大谷開轟我都喜歡啊！我看過他許多很扯的全壘打，今天這一轟，如果要從A到D評價的話，我會給B。」

球迷對他的評論笑答：「只給B是連隊友都麻痺了」、「確實有其他更扯的全壘打」。