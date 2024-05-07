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MLB／知道大谷很有力量 克蕭：但我不知道他有這麼棒
大谷翔平近況火燙，今天面對馬林魚隊之戰再度開砲，本季累積11轟獨居大聯盟全壘打榜領先，隊友克蕭（Clayton Kershaw）在比賽中接受場邊訪問也直呼不可思議，「我真的無法理解，他是怎麼辦到的。」
談到大谷的打擊近況，克蕭的語氣中充滿難以置信，「老天，即便是他在天使隊時，我也不記得有看過他的狀況這麼好過，他的力量真的很不可思議，每顆被他打到的球都超會飛。」
在休息室聽到大谷開轟的聲音，克蕭直言真的超大聲，雖然也看過一些選手可以把球打得扎實，但看大谷持續出現如此強勁的擊球，還是讓他感到神奇，「他的擊球初速幾乎都是115、117、118哩，全大聯盟沒有太多選手可以辦到這點。」他說感覺大谷的力量，可以在任何時候、任何球場都開砲。
「看他的比賽，真的很有意思。」克蕭感嘆，知道大谷有驚人的力量，「但我不知道的是，他也是一個真的很棒的打者。」即便面對多數打者不會打的球，大谷也有能力掌握住，「他真的讓我印象深刻。」
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