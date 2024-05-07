MLB／大谷連3場開砲11轟獨攀全壘打王 開轟版圖解鎖第27隊

大谷翔平近況火燙，今天面對馬林魚隊再度炸裂兩分砲，連3場開轟、近3戰4轟，本季第11轟出爐獨登全壘打榜領先；加上這一轟，大谷大聯盟生涯已對27隊留下開轟紀錄。

道奇隊今天展開與馬林魚的3連戰，由布勒（Walker Buehler）傷癒復出先發登板，演出2022年6月10日後的首場出賽，僅管1局上就丟掉2分，但隊友的愛來得很早。

Shohei Ohtani sends one 441 feet for his 4th homer in 3 days 💣😳



(via @Dodgers) pic.twitter.com/htNBkswSqP — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年5月7日

道奇三連星打線開賽就逞威，貝茲（Mookie Betts）保送上壘後，大谷敲出兩分砲，這發中外野方向全壘打飛行距離441呎，一棒幫助道奇扳平，弗里曼（Freddie Freeman）隨後補上超前轟，道奇還沒有出局數已經打下3分。

大谷過去對戰馬林魚7場還不曾開轟，這一轟解鎖大聯盟生涯面對第27隊開轟，只剩費城人、紅雀、天使隊還沒當過苦主。