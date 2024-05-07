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MLB／大谷第8度奪單周最佳球員 道奇教頭說關鍵在選球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平拿下上周國聯單周最佳球員。圖／取自MLB官方X
大谷翔平拿下上周國聯單周最佳球員。圖／取自MLB官方X

大谷翔平上周以破5成打擊率狂轟濫炸，收下國聯單周最佳球員，生涯第8度獲獎，前7次都是效力天使時期，首度以道奇選手身分獲獎，他也成史上第3位在美聯、國聯都曾拿下單周最佳球員的日籍選手。

大谷上周繳出打擊率0.524、上壘率0.583、長打率0.952的成績單，貢獻3轟、7分打點，在國聯出線，美聯得主則是運動家隊魯克（Brent Rooker）。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽前被問到大谷上周火燙的原因，指出關鍵在於控制好球帶，「他能放掉太低或太內角的球，取得有利的球數，等待自己可以更好攻擊的那一顆球。」

大谷過去在2018年2次、2021年2次、2023年3次獲獎，這回為第8度拿下單周最佳球員，次數為日籍選手之冠，在美聯、國聯都曾獲獎則是日籍選手第3人，加入野茂英雄、鈴木一朗的行列。

羅伯茲 運動家 道奇

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