MLB／家有「谷粉」 馬林魚教頭：想在電視上看大谷就好
道奇隊今天在主場展開與馬林魚隊的3連戰，家住加州的馬林魚教頭舒馬克（Skip Schumaker），家裡有個「谷粉」正是自己兒子，談起對陣大谷，舒馬克笑答：「希望他在接下來3場比賽沒有好表現。」
舒馬克去年在馬林魚展開執教生涯，面對天使隊時已曾交戰過大谷，當時3戰讓他12打數只有1支一壘打，打擊率0.083。
儘管去年的對戰成功壓制，但舒馬克仍情願不用對戰大谷，「他是棒球史上最才華洋溢的選手之一，在電視上看他比賽會比較有趣，而不是像現在這樣在現場看到他。」
舒馬克表示，作為一名棒球人，不可能不對碰到大谷感到興奮，希望這波系列賽對大谷來說，會成為一個艱難的系列賽。家住加州橘郡的他，目前就讀高中的兒子就是死忠大谷球迷，「我兒子很喜歡他，但我希望他在這波系列賽沒有好表現。」
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