MLB／8項數據全聯盟居冠 大谷翔平：沒特別在意成績

道奇主場面對勇士，日籍球星大谷翔平今單場敲出雙響砲，繳出4安猛打賞追平生涯新高，累積10轟和同場開轟的勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）並列大聯盟第一，其中8項數據更是皆排在全聯盟第一，好表現也幫助球隊以5：1擊敗勇士，系列賽3連戰完成橫掃。然而大谷翔平賽後卻表示自己並沒有特別在意成績。

大谷在賽後說道，「我沒有特別在意誰的成績，因為我連自己的成績也很少看。」隨後他解釋說道，「我還有很多事情要做，我打第2棒，熟悉這個棒次是目前最重要任務，針對不同情況做出調整。」

談到今天的表現，大谷表示，「今天的打擊狀況和節奏都保持得不錯，長打是我的強項，所以希望能在比賽中展現出來，這對球隊的打線串聯也相當重要。」

大谷翔平目前打擊率.364、10轟、擊出52支安打、長打率0.685、OPS1.111，擊出14支二壘安打、25支長打、壘打數98個，這8項打擊數據皆高居聯盟第一。