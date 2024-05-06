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MLB／賈吉首局炸裂、索托關鍵清壘二壘安打 洋基橫掃老虎奪3連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
索托擊出關鍵清壘的二壘安打，幫助洋基拿下近期3連勝。 美聯社
索托擊出關鍵清壘的二壘安打，幫助洋基拿下近期3連勝。 美聯社

洋基主場迎戰老虎，「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就炸裂敲出本季第7轟，索托（Juan Soto）則是在7局下2比2平手時，擊出關鍵清壘的二壘安打打回3分打點，隨後比賽因雨裁定最終洋基以5比2擊敗老虎，在系列賽中完成橫掃拿下3連勝。

在7局下一出局滿壘時擊出關鍵清壘安打成為致勝英雄的索托表示，「我就喜歡在這種關鍵時刻站在打擊區上，這讓我腎上腺素飆升，我很想繳出好表現。」

賈吉打出本季第7轟。 路透社
賈吉打出本季第7轟。 路透社

在被賈吉開轟後，老虎先發史庫柏（Tarik Skubal）回穩繳出生涯最多的12次三振，賈吉談及史庫柏時說道，「這令人印象深刻，和這樣的球員對決相當有趣，尤其他是這支球隊的年輕王牌，我期待著與他的再次對決。」

洋基先發投手柯提斯（Nestor Cortes）此戰無關勝敗，主投6.1局，被敲3支安打，失2分，送出9次三振、1保送，繳出優質先發的表現。

柯提斯在賽後表示，「今天對上右打者，我能將球控制在好球帶的兩側邊變，對左打者時使用滑球的效果非常好。」

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