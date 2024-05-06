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MLB／苦熬17場終於觀眾破萬了 運動家卻終止風光6連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
運動家隊在連續17場主場人數未破萬後，終於回到5位數，但也終止本季最長6連勝紀錄。 法新社
運動家隊在連續17場主場人數未破萬後，終於回到5位數，但也終止本季最長6連勝紀錄。 法新社

運動家隊今天在奧克蘭主場再戰馬林魚隊，進行3連戰最後一戰，吸引12212人進場觀戰，在連續17場主場未破萬後，終於回到5位數，但以3：12落敗，終止本季最長6連勝紀錄。

運動家昨天在7809名球迷前，以20：4大勝馬林魚，本季勝率首次達到5成（17勝17敗），今天先發投手博伊爾（Joe Boyle）只投1局失4分，從比賽一開始就落後到終場，球隊勝率掉到4成86。

對運動家來說，主場觀眾破萬成為難度頗高的事，3月29日對守護者隊開幕戰13522人進場，已是本季最高數字，接下來連續17場主場比賽都是4位數，其中5戰不到4千人，4月17日對紅雀隊之戰只有3296人是最慘紀錄。

今天對馬林魚賽前，運動家18主場合計只有10萬9592人、單場平均6088人，人氣最旺的道奇隊平均數高達45869人。

大聯盟本季賽事開打前，運動家團隊戰力被評為30隊之末，但從4月23日起對洋基隊4連戰打成2勝2敗，接下來對金鶯、海盜、馬林魚隊3連戰搶下7勝，目前17勝18敗在美聯西區排名第3，領先同為12勝22敗的太空人、天使隊。

海盜 運動家 馬林魚

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