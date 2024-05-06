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MLB／費城人5連勝比下勇士 但波姆打擊王被大谷取代

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人隊波姆打擊王被取代。法新社
費城人隊波姆打擊王被取代。法新社

費城人隊投手沃克（Taijuan Walker）今天先發6.1局失3分，優質表現幫助球隊以5：4擊敗巨人隊，不但完成3連勝橫掃，而且最近5連勝，穩居國聯東區榜首，但三壘手波姆（Alec Bohm）的大聯盟打擊王地位被道奇隊巨星大谷翔平取代。

沃克繳出本季首場優質先發，率領費城人贏得近10戰第9勝，反觀勇士最近對水手、道奇隊系列賽只有1勝5敗，原本分區領先地位被費城人超前，落後2.5場勝差。

波姆今天賽前打擊率3成64，在大聯盟排名第1，此役前3打數掛零、吞下1次三振，7局下揮出二壘打，本季打擊率降為3成60。

大谷對勇士3連戰最後一戰賽前打擊率3成45，繳出4打數4安打、單場雙響砲的驚人表現後，打擊率升至3成64；由於這場比賽在費城人、巨人之戰前先打完，大谷一度追平波姆，兩人並列打擊王，但波姆隨後被超前，落居大聯盟排名第2。

大聯盟目前只有4名球員打擊率超過3成50，另兩人是守護者隊左外野手關（Steven Kwan）3成53、道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）3成52。

大聯盟 費城人 道奇

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