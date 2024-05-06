MLB／連15局未失分遭大谷轟成敗投 勇士弗里德難掩失望

季前團隊戰力評價最高的道奇、勇士隊，首次進行系列賽出現一面倒的戰況，道奇在洛杉磯主場3戰全勝，大谷翔平今天4支4、雙響砲，成為5：1搶下最後一勝的最大功臣，也讓賽前連15局未失分的勇士先發左投弗里德（Max Fried）吞下首敗。

弗里德4月24日對馬林魚隊完封勝，全場只被揮出3支安打，30日對水手隊投6局無失分，更是未被揮出安打，不料今天1局下就被大谷轟出兩分砲，一路落後到比賽結束，終止開季2連勝。

賽前連15局未失分的勇士先發左投弗里德吞下首敗。 法國新聞社

弗里德首局保送道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts），接著面對大谷，在2好1壞後連投兩顆曲球，77英里被打成界外球，接著74英里遭轟成412英尺中外野方向兩分砲，弗里德說：「任何時候你在第1局就讓球隊陷入困境，尤其對決這種球隊，都會是一場艱難的比賽。」

道奇右外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）6局下轟出兩分砲，弗里德先發7局被揮出4支安打失4分吞敗，勇士這次客場之旅對水手、道奇帶著1勝5敗回家，他說：「實在令人沮喪，很想贏得這場比賽，避免被橫掃。」

勇士繼去年9月18日對馬林魚隊3連戰全敗後，再度嘗到系列賽被橫掃的滋味，尤其這次客場6戰只得14分，寫下近兩季連續6戰得分最少紀錄，總教練史尼克（Brian Snitker）說：「毫無疑問，我們在進攻端舉步維艱，球員都很努力，但未在球場上表現出來。」

勇士下次對決道奇將從9月14日起，在亞特蘭大主場進行4連戰。