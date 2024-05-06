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4支4轟垮勇士！大谷加盟道奇首次單場雙響砲 本季10轟並列大聯盟第一

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MLB／加盟道奇首次單場雙響砲 大谷翔平4支4轟垮勇士

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安。 美聯社
大谷翔平本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安。 美聯社

道奇隊今天在洛杉磯主場再戰勇士隊，大谷翔平火力大爆發，不但4打數4安打，而且轟出雙響砲，全場攻下3分打點，幫助道奇5：1獲勝，3連戰橫掃勇士。

這是大谷本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安，本季累積10轟、打擊率3成64、52支安打，都在大聯盟排名第1。

大谷面對勇士先發投手弗里德（Max Fried），首局逮中74英里曲球，轟成412英尺中外野方向兩分砲，3局、6局下都揮出安打，8局下再從勇士後援投手明特（A.J. Minter）的手中開轟，把93英里速球轟上中外野看台，距離更達464英尺，這支陽春砲也是大谷本季最大號全壘打。

大谷加盟道奇後，首次出現單場雙響砲，也是生涯7年第17次，除了2020年縮水球季之外，每年都達2位數全壘打。

道奇最近4連勝，戰績23勝13敗穩居國聯西區榜首，大谷說：「我們打得非常好，這確實幫助我獲得高品質擊球，整體感覺不錯。」

大谷連續5場比賽出現安打，對勇士3戰更是12支8，包括3支全壘打，攻下6分打點，對戰打擊率達6成67，恐怖火力讓勇士投手群傷透腦筋。

勇士 大谷翔平 道奇

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