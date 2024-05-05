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MLB／羅伯茲亂入訪問秀車車 大谷：奪冠就考慮送真車

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(左)與教頭羅伯茲。擷圖自X
大谷翔平(左)與教頭羅伯茲。擷圖自X

道奇隊日本球星大谷翔平才送給總教練羅伯茲（Dave Roberts）一輛玩具車，今天比賽中立刻開轟，超越羅伯茲的7轟紀錄，賽後羅伯茲更「亂入」大谷翔平訪問，大谷笑說：「如果拿下世界大賽冠軍，就考慮一下。」

大谷翔平今年春訓曾送保時捷答謝凱利（Joe Kelly）禮讓背號，而隨著他日前追平羅伯茲創下的道奇隊史日本出生球員最多轟紀錄，也送給羅伯茲一台車，但卻是一台保時捷玩具車，羅伯茲笑說：「應該是因為我沒有具體說要什麼樣的車。」

大谷翔平今天第3局敲出的陽春砲幫助道奇以11：2大勝勇士隊，也是本季第8轟，羅伯茲在場邊見證自己的紀錄被破，高興的高舉雙手迎接大谷翔平回來。

更有趣的是，賽後大谷翔平依舊被大批媒體包圍採訪，羅伯茲突然擠進人群中說：「昨天翔平送給我一輛車，今天他就打破紀錄，謝謝你，也恭喜你翔平。」還舉起玩具車向記者介紹：「這是我的車，凱利的車放不進辦公室，我的車可以。」

隨後羅伯茲笑著與大谷握手才離開現場，媒體也追問，會不會送給羅伯茲一台真的車？大谷笑說：「如果我們贏得世界大賽冠軍，我會考慮。」

而對於為何送給羅伯茲玩具車？大谷翔平解釋：「因為他說想要一台車，感覺他收到也滿開心的。」而超越羅伯茲紀錄後下一步是什麼？大谷說：「我會再找新的目標。」

大谷翔平(左)開轟後與教頭羅伯茲擊掌。 美聯社
大谷翔平(左)開轟後與教頭羅伯茲擊掌。 美聯社

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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