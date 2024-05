MLB／羅伯茲亂入訪問秀車車 大谷：奪冠就考慮送真車

道奇隊日本球星大谷翔平才送給總教練羅伯茲(Dave Roberts)一輛玩具車,今天比賽中立刻開轟,超越羅伯茲的7轟紀錄,賽後羅伯茲更「亂入」大谷翔平訪問,大谷笑說:「如果拿下世界大賽冠軍,就考慮一下。」

大谷翔平今年春訓曾送保時捷答謝凱利(Joe Kelly)禮讓背號,而隨著他日前追平羅伯茲創下的道奇隊史日本出生球員最多轟紀錄,也送給羅伯茲一台車,但卻是一台保時捷玩具車,羅伯茲笑說:「應該是因為我沒有具體說要什麼樣的車。」

大谷翔平今天第3局敲出的陽春砲幫助道奇以11:2大勝勇士隊,也是本季第8轟,羅伯茲在場邊見證自己的紀錄被破,高興的高舉雙手迎接大谷翔平回來。

"He said he wanted a car and I'm glad that he was happy he got a car." 😆 Shohei Ohtani on the toy Porsche he gifted Dave Roberts. pic.twitter.com/towENHmfXD