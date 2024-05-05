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MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

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MLB／大谷開轟+3安、孟西3響砲 道奇轟爆勇士體無完膚

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平第8號全壘打出爐，道奇全隊火力四射轟倒勇士。 美聯社
大谷翔平第8號全壘打出爐，道奇全隊火力四射轟倒勇士。 美聯社

道奇隊單場16安、5轟火力大放送，大谷翔平第3局敲陽春砲、本季第8轟出爐，孟西（Max Muncy）更是狂炸三響砲，道奇終場以11：2大勝勇士隊。

大谷單場5打數敲出3安打、貢獻2分打點，首打席遭到三振，第3局狙擊一顆90.2哩內角直球，掃出中右外野全壘打牆外，飛行距離392呎，穿著道奇球衣所敲出的第8轟出爐，超越自家教頭羅伯茲（Dave Roberts）保持的7轟隊史日本出生選手最多轟紀錄。

大谷第4局在一、二壘有人時敲安，再挹注1分打點，第6局左外野飛球遭到接殺，第7局補上單場第3支安打。

道奇以孟西火力最狂，單場4安打、4分打點，第2局先敲兩分砲，第7、8局各掃一發陽春砲，生涯首度單場三響砲。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）收穫隊友滿滿的愛，先發7局被敲5安打、失2分，送出10次三振，拿下本季第6勝。

勇士4任登板投手3人挨轟，先發投手艾德（Bryce Elder）僅撐3.1局失7分，挨了3發全壘打。

勇士 道奇

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