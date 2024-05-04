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MLB／菊池雄星再繳6局優質先發 藍鳥牛棚砸鍋慘遭國民逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星今天先發6局僅失1分，惜無緣勝投。 路透社
菊池雄星今天先發6局僅失1分，惜無緣勝投。 路透社

近期大聯盟的日本強投接力繳出亮眼表現，效力藍鳥隊的左投菊池雄星也不漏氣，今天他對國民隊先發6局僅失1分，繳出本季第4場優質先發，無奈牛棚無法守成，7局下遭到國民逆轉，最終以3：9敗下陣來，菊池無關勝敗。

菊池雄星今天先發用了100球，只有在第3局被阿布姆斯（CJ Abrams）敲安失分，總計6局被敲出6支安打掉1分，另外送出7次三振，菊池近5場比賽皆能投滿6局，期間防禦率為2.70，近況非常理想。

藍鳥第2局就靠著瓦修（Daulton Varsho）的二壘安打先馳得點，菊池雄星退場時獲得勝投資格，沒想到接替的首任後援投手史旺森（Erik Swanson）馬上砸鍋，賈西亞（Luis García）的三分砲一舉逆轉比分，8局下國民再靠著一輪猛攻拿下4分，勝負也就此定調。

藍鳥吞下3連敗，過去11場比賽吞下了8敗，菊池雄星說：「顯然，過去幾場比賽的輸球相當慘重，但我們仍舊非常努力做準備。」

目前藍鳥戰績為15勝18敗，在美聯東區並列墊底，打線的低迷是主要原因，過去令人聞風喪膽的藍鳥打線，本季場均只能攻下3.45分，在美聯僅勝過白襪隊和運動家隊，其中明星強打史布林格（George Springer）、葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、比切特（Bo Bichette）等人成績都相當慘澹。

藍鳥主帥史奈德（John Schneider）賽後受訪時說：「大家都知道我們正在掙扎，我們感到有點壓力，不管是打線安排還是表現問題，我們都得解決它。」

菊池雄星

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