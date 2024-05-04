快訊

母親節將至...小S曬「父親抱嬰兒許老三」舊照 憶亡父：我真的很想你

超額死亡少他國一半！ 陳時中示警：下次疫情不會再等20年

振興觀光！花蓮業者喊活不下去 鄭文燦允諾「提前到6月上路」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／張育成遭觸身球MRI檢查 沒傷到骨頭但手肘仍腫脹

中央社／ 台北4日電
張育成回報傷勢狀況，經MRI檢查沒有傷到骨頭，但手肘仍腫脹。 截圖自張育成粉絲團
張育成回報傷勢狀況，經MRI檢查沒有傷到骨頭，但手肘仍腫脹。 截圖自張育成粉絲團

旅美坦帕灣光芒隊台灣好手張育成傷癒後在小聯盟3A出賽，但台灣時間2日比賽遭觸身球保送，張育成今天透過社群回報傷勢狀況，經MRI檢查沒有傷到骨頭，但手肘仍腫脹。

張育成在美職大聯盟春訓熱身賽因左側斜肌拉傷脫離戰線，經過6週的治療、養傷，4月中開始打復健賽，4月底在小聯盟3A出賽。

張育成2日小聯盟3A出賽2打數敲出1支安打，還跑出1次盜壘成功，但7局上最後一打席遭觸身球保送。

張育成今天透過社群IG（Instagram）回報最新傷勢狀況，提到早上有去醫院照核磁共振（MRI）檢查，一切順利，「骨頭沒有裂沒有斷，目前手肘還是非常腫」，會持續治療，希望快點回到場上。

張育成目前本季小聯盟3A總計4場出賽，共14打數敲出4支安打，貢獻1分打點，打擊率2成86。

小聯盟 張育成

延伸閱讀

MiLB／張育成連3場敲安加碼首盜 被觸身球賽後報平安

MiLB／張育成雙安手感升溫 鄧愷威2.2局核爆6分挨滿貫

MiLB／張育成敲本季首安 傷癒復出第2戰就終結乾旱

MLB／19國全壘打榜首破百轟 台灣第一是張育成20轟

相關新聞

MLB／高祐錫一球未投就被當交易包！教士換來馬林魚打擊王

根據大聯盟官網報導，今天教士隊和馬林魚隊達成一筆交易，馬林魚將送出2屆打擊王阿拉斯（Luis Arraez），向教士換來了3名新秀加上韓籍後援投手高祐錫，正式打響本季交易第一槍。 明星二壘手阿拉

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，大谷翔平攜太太真美子出席，今天大嫂團的IG帳號也貼出選手夫...

MLB／今永昇太豪奪單月最佳新人 小熊教頭想起兩大強投

小熊隊日籍投手今永昇太華麗的大聯盟起步，今天收下國聯3、4月單月最佳新人殊榮，小熊教頭康索（Craig Counsell...

MiLB／張育成遭觸身球MRI檢查 沒傷到骨頭但手肘仍腫脹

旅美坦帕灣光芒隊台灣好手張育成傷癒後在小聯盟3A出賽，但台灣時間2日比賽遭觸身球保送，張育成今天透過社群回報傷勢狀況，經...

MLB／菊池雄星再繳6局優質先發 藍鳥牛棚砸鍋慘遭國民逆轉

近期大聯盟的日本強投接力繳出亮眼表現，效力藍鳥隊的左投菊池雄星也不漏氣，今天他對國民隊先發6局僅失1分，繳出本季第4場優質先發，無奈牛棚無法守成，7局下遭到國民逆轉，最終以3：9敗下陣來，菊池無關勝敗

MLB／比賽球衣負評多 大聯盟與NIKE宣示改善

美國職棒大聯盟（MLB）比賽球衣的負面批評不斷，聯盟今天與廠商NIKE共同聲明，承諾改善字體、顏色、合身度等多項問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。