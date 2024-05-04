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MLB／今永昇太豪奪單月最佳新人 小熊教頭想起兩大強投
小熊隊日籍投手今永昇太華麗的大聯盟起步，今天收下國聯3、4月單月最佳新人殊榮，小熊教頭康索（Craig Counsell）直呼他好的超越想像，甚至稱今永的成績讓他想起柯爾（Gerrit Cole）、薛則（Max Scherzer）兩大強投。
今永至4月底的出賽奪得4勝0敗、防禦率0.98、飆出28次三振，每局被上壘率僅0.80，就連他在5月的第1場出賽，都是一場7局僅被敲3安打、無失分好投，大聯盟生涯華麗開局。
大聯盟今天公布第一個單月獎項，國聯由今永拿下最佳新人，美聯則是金鶯隊考瑟（Colton Cowser），單月以3成03打擊率敲出23安、6轟、18分打點。
康索大讚今永的表現超越預期，「能達到這樣的境界，只有柯爾和薛則吧！他在大聯盟生涯有好的開始，看他的比賽很有意思，看他輕鬆克服這些挑戰，他的守備、球商以及許多面向，都幫助他可以快速適應大聯盟，我想這是他可以這麼棒的原因。」
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