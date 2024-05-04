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MLB／比賽球衣負評多 大聯盟與NIKE宣示改善

中央社／ 洛杉磯3日專電
大聯盟球衣負面批評不斷，聯盟今天與廠商NIKE共同聲明，承諾改善字體、顏色、合身度等多項問題。 美聯社
大聯盟球衣負面批評不斷，聯盟今天與廠商NIKE共同聲明，承諾改善字體、顏色、合身度等多項問題。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB）比賽球衣的負面批評不斷，聯盟今天與廠商NIKE共同聲明，承諾改善字體、顏色、合身度等多項問題。

大聯盟今年開季以來，NIKE設計的比賽球衣負面批評不斷，包括球員姓名的字體太小，遭批評業餘風格；白色球褲材質太透明、易破，且無法量身訂製；灰色客場球衣上身與褲子顏色不一致。

大聯盟今天與官方球衣廠商NIKE今天共同聲明，經過和球員、球團以及裝備主管的溝通之後，將會改善30支球隊的制服問題。

大聯盟主席曼佛瑞德（Robert Manfred）在聲明中說：「球員和球團的意見對我們來說非常重要。我們跟NIKE一起傾聽球員的聲音，以此解決他們的問題。」

從明年開始，NIKE設計的大聯盟球衣將使用較大字體的球員姓名，為每一位球員量身訂製褲子。這家廠商現在也正在設法改善客場灰色球衣與球褲顏色不一致以及容易出現汗水痕跡的問題。

大聯盟聲明稿說，客場球衣的問題最快在下半季可以解決。曼佛瑞德承諾，大聯盟會與NIKE合作，提供球員最好看的球衣，幫助球員拿出最佳表現。

MLB 大聯盟 美國職棒

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