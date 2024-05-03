MLB／上澤直之初登板賞6上6下 狂丟指叉球獲紅襪教頭盛讚

紅襪隊日籍投手上澤直之日前登上大聯盟，今天迎來生涯初登板，第8局登板，讓對手六上六下，但紅襪終場仍以1：3不敵巨人。

上澤直之8上讓巨人重砲索勒（Jorge Soler）和弗洛瑞斯（Wilmer Flores）敲內野飛球被接殺，接著用指叉球三振康佛托（Michael Conforto），完成三上三下。9上續投，上澤讓三名打者都敲滾地球出局，完美結束投球任務。

Six up and six down for Naoyuki Uwasawa in his MLB debut, including his first big league strikeout! pic.twitter.com/d8fMmXgZYH — MLB (@MLB) 2024年5月2日

本場比賽前6局雙方戰成1：1平手，7上巨人艾斯特拉達（Thairo Estrada）敲出適時安打，亞莫德（Nick Ahmed）擊出高飛犧牲打再添1分，終場以3：1贏球。

上澤直之今天主投2局，投19球有14顆好球，有12顆指叉球、4顆速球及3顆曲球，最快球速達91.8英里（約147.7公里）。巨人韓籍外野手李政厚4下上演撲接美技，但打擊方面4支0，打擊率降到0.250。

Jung Hoo Lee lays out to save a run with nice diving grab! pic.twitter.com/jqbjoiCaSz — MLB (@MLB) 2024年5月2日

上澤直之賽後受訪時提到，因速球無法當決勝球，在3A練習把指叉球投進好球帶，讓其他球種發揮作用。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也稱讚上澤，「他是一名能投出好球的投手，也是大聯盟級球員，今天做得很好，控制住比賽。」