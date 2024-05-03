MLB／托瑞斯低級失誤洋基不敵金鶯 布恩不滿：這是大聯盟

洋基與金鶯隊進行4連戰，最後一場推出左投洛登（Carlos Rodon）先發，他只投4局就被金鶯打線敲3轟，狂丟7分（6分自責），洋基終場以2：7輸球，系列賽只拿到1勝3敗，目前金鶯在美聯東區領先洋基1場勝差。

3上洋基瑞佐（Anthony Rizzo）擊出適時安打，先馳得點。3下金鶯蒙卡索（Ryan Mountcastle）陽春砲追平，4下金鶯馬特奧（Jorge Mateo）和麥肯納（Ryan McKenna）各敲一發陽春砲，金鶯取得3：1領先。

洛登5下遭遇亂流，金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）先敲二壘安打，蒙卡索適時安打再添1分。金鶯強打桑坦德（Anthony Santander）接著擊出游擊滾地球，洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）接球失誤，讓金鶯攻佔一、二壘，隨後金鶯威斯柏格（Jordan Westburg）用三壘安打送回2分，洛登也退場休息。

洋基牛棚馬里納奇歐（Ron Marinaccio）接手，金鶯馬特歐敲高飛犧牲打再進帳1分，托瑞斯6上擊出本季首轟，是一發陽春砲，但洋基終場仍以2：7落敗。

托瑞斯開季陷入打擊低潮，本季整體攻擊指數（OPS）僅0.569，如今守備又出包，許多洋基球迷在網路上呼籲「賣掉他」。洋基總教練布恩（Aaron Boone）直言，「你必須確保抓住球，這是大聯盟，這是必須完成的動作，他沒有做到。」

托瑞斯也坦言游擊手沃爾普（Anthony Volpe）沒有錯，是自己犯錯，「我試圖趕快雙殺，幫洛登解決危機，但我忘記誰是跑者還漏球。這種情況，我必須更加堅決，試著先抓一個出局數。」