中職／火烤紅土！桃園雨停但潮濕 悍將猿戰賽前救場地

經歷昨天下雨延賽，桃園棒球場今天迎來富邦悍將與樂天桃猿隊之戰，為了拯救潮濕紅土，祭出火焰噴槍火烤球場，就為了賽事能夠順利舉行。

桃園地區昨天雨勢不小，今天一壘到二壘的內野紅土區仍有些泥濘，桃園棒球場工作人員今天開賽前開始重新整土，並拿出噴槍，以火烤方式降低紅土濕度，最後再鋪上一層新土，趕在開打前完工。

用噴槍對付潮濕土壤的工法不算罕見，2022年桃園棒球場就曾兩度以此方法火烤本壘區，分別是8月28日與統一獅隊之戰、10月23日與中信兄弟之戰。