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MLB／道奇「少主」回歸！布勒下周重回大聯盟先發戰馬林魚

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊下周將迎來「少主」布勒的回歸。 美聯社
道奇隊下周將迎來「少主」布勒的回歸。 美聯社

道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）因手肘韌帶置換手術缺席近2年，今年季初也從傷兵名單出發，近日他首度在復健賽投滿5局，道奇今天宣布他將重返大聯盟，預計將於下周一對馬林魚隊的比賽先發登板。

布勒2015年在選秀會上中選後就曾接受過TJ手術，他上次出現在大聯盟已經是2022年6月10號，隨後便於8月份接受生涯第2次TJ手術，開季時復健進度不如預期，回歸日期一再推遲，如今終於確定能回到大聯盟投手丘。

布勒自3月底於小聯盟迎來首場復健賽，目前一共出賽6場，戰績為0勝2敗，防禦率4.15，21.2局內送出21K，最近一次出賽是美國時間4月30日，先發5局被敲7支安打掉1分，另外送出5次三振，是復健賽首度投滿5局。

道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）提到，布勒的球速狀況恢復得不錯，「我對他的投球印象深刻，無論是哪個球種都運用得當，球速也有以往的水準，能夠穩定抓出局數，所以我認為這是他在小聯盟投最好的一場。」

羅伯茲也提到，在缺席這麼長時間後，布勒回歸時預計會有點緊張，但他相信這名明星投手能成功克服，「我相信在起步的前幾場比賽，自然會有點焦慮和緊張，即便是克蕭（Clayton Kershaw）也會面對這個問題，這很正常。」

復健 美國 道奇

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