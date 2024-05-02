MLB／加班加不完！守護者連4場打延長賽寫大聯盟114年紀錄

開季狀況火燙的守護者隊近期和延長賽特別有緣，今天客場踢館太空人隊再度鏖戰至突破僵局，最終靠著關（Steven Kwan）的關鍵安打驚險收下勝利，最近4場比賽守護者皆至延長賽才分出勝負，寫下大聯盟114年來首次。

守護者5局上靠著布瑞南（Will Brennan）的陽春彈先馳得點，關的三壘安打替球隊再添1分；太空人6局下先由亞土維（Jose Altuve）滾地球換回1分，下一局塔克（Kyle Tucker）再敲陽春砲扳平比數。

正規9局打完雙方都未能再越雷池一步，進入到延長賽，關在攻守兩端上演個人秀，先是適時的二壘安打替球隊取得領先；下個半局再精采撲接杜邦（Mauricio Dubon）的飛球，迅速回傳二壘完成再見雙殺。

關今天5打數狂敲3安，賽後打擊率攀升至3成60，暫居美聯打擊王、安打王，他是隊史第5位在開季前30場能7度上演猛打賞的球員，「我去年表現像是搭雲霄飛車一樣，有時覺得自己做得很棒，有時則糟糕到想趕緊擺脫困境，我只專注於每天、每個打席，確實帶到了幫助。」

守護者主帥佛特（Stephen Vogt）說：「我們最近面對2支很堅韌的球隊，打得勢均力敵是可以預期的，拚戰到最後並不意外。」

守護者近4戰都得打到延長賽才收工，期間拿下2勝2敗，上次發生這種情況是1910年的5月5日，球員跟教練都坦言，無論是身體還是心理都很累，接下來球隊要連打14天，直到5月17日才能獲得休息日。