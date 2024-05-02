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MLB／大谷沒先發不習慣 山本由伸：之後幫我多打一點

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

道奇隊日籍投手山本由伸今天繳出6局無失分好投，幫助球隊以8：0擊敗響尾蛇隊，適逢大谷翔平輪休，山本由伸也說，少了這位前輩感覺有點不太一樣，「希望之後我投球的時候能夠多打一點。」

今天面對響尾蛇隊，山本由伸先發6局被敲5支安打，但沒有掉分，另有5次三振、2次四壞保送，連續3場投出優質先發，防禦率下降到2.91，加上隊友2局上打下5分大局，拿下勝投。

山本由伸表示，今天自己能夠保持冷靜去投球，加上對環境也更加適應，所以才能投出好的品質，跟春訓相比，技術上沒做太大改變。

在山本由伸拿下勝投後，加入今天老虎隊前田健太、小熊隊今永昇太的先發奪勝行列，締造史上第一次日籍投手同日先發勝的紀錄，過去最多是2人先發勝加1人後援勝，山本由伸不知道有這項紀錄，「真是一件厲害的事情。」

道奇隊今天安排大谷翔平待在板凳，也是大谷本季第一次休兵，山本由伸表示：「大谷桑今天沒上場，感覺還是有點不一樣，但球隊還是拿下很多分數，希望接下來我先發的時候，大谷桑能夠多打一點。」故意開了前輩一下玩笑。

大谷翔平 山本由伸 道奇

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