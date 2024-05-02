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MLB／林昱珉下周三動刀治下巴骨裂 6周後有望滿血回歸
效力響尾蛇隊的旅美投手林昱珉日前傳出傷情，在休息室觀賽時不幸遭強襲球擊中下巴導致骨裂，美國時間下周三將接受手術，預計6周後重回賽場，農場主管拉金（Shaun Larkin）受訪時坦言這是個「奇怪的意外」，但也相信林昱珉能健康歸來。
去年闖進世界大賽的響尾蛇本季飽受傷兵困擾，目前勝率還不到5成，傷病潮也蔓延到小聯盟，身為大聯盟輪值選項的林昱珉遭到界外強襲球擊中下巴，可說是天外飛來橫禍，根據農場主管拉金的說法，林昱珉的下巴有多處骨折，預計於美國時間周三動刀。
拉金說：「從長遠來看，動手術對他是最好的，他完全回歸大約要6周時間，受傷從來不是好事，尤其是這樣的傷。這只是個奇怪的意外，他回歸後會繼續努力，並度過美好的一年，一切會沒事的。」
本季林昱珉在休賽季將切球加入投球武器庫，也是今年的看點之一，拉金說：「他對右打者能使用更多切球，這帶給他的投球更多選項，他還在鑽研這顆球，當它狀況好時將威力驚人......隨著康復過程步上軌道，他將在這點上持續努力。」
年僅20歲的林昱珉受到響尾蛇高期待，目前是農場排名第4號新秀，更是頭號投手大物，被大聯盟官網點評季末就有機會登上大聯盟，本季目前在小聯盟2A先發4場，拿下1勝1敗、防禦率7.00，18局投球中送出21次三振。
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