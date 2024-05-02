MLB／旅美前輩不落人後！前田健太繳優質先發率老虎狠咬紅雀

今天3名日籍強投在大聯盟接力登板，不約而同皆繳出優質先發並摘下勝投，表現各有千秋，效力老虎隊的前田健太率先登場，他先發對紅雀隊6局僅失1分，率領虎軍以4：1捍衛主場，成功拿下系列賽勝利。

首年旅美的山本由伸和今永昇太今天分別繳出6局無失分、 7局無失分亮眼成績單，身為旅美大前輩的前田健太表現也沒有漏氣，今天他先發6局用了79球，僅因康崔拉斯（Willson Contreras）的陽春砲掉分，另外送出5次三振，終於獲得轉戰老虎後首勝。

進入5月前，前田健太的防禦率高達5.96且一勝難求，他生涯在3、4月份合計先發36場，防禦率為4.93，是表現最差的月份，前田受訪時表示：「我從來沒真正想過這個問題，我想沒辦法給你一個具體答案。」

根據進階數據表示，前田健太的慢熱傾向事實上有跡可循，2021年效力雙城時，他首月防禦率高達6.17，最常使用的滑球被打擊率高達3成64；進入到5月後則降到2成，2019年也有相同的趨勢。「寒冷的天氣對投手而言並不好投，但前田並不想找藉口，不過若這樣的常態維持近10年，它就會引起你的注意。」老虎主帥辛區（A.J. Hinch）說。

辛區說：「目前我對健太的了解是，一旦他抓住節奏，掌握好的出手感覺並重複執行時，他就能像任何投手一樣混淆打者節奏。」老虎以17勝結束了4月份，是1984年後在5月前的最佳成績，目前在美聯中區排名第3，落後給守護者隊2.5場勝差。