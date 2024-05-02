MLB／大谷不在…道奇火力放送 山本由伸6局無失分奪勝

大谷翔平今天放假沒上場，道奇隊打線依舊給予山本由伸滿滿援護，山本由伸今天先發6局無失分，道奇以8：0擊敗響尾蛇隊，山本由伸與前田健太、今永昇太3名日本投手同日奪勝。

山本由伸今天開局雖然出現保送、二壘打，但中間夾著雙殺，沒讓傷害擴大，接下來2到5局都各只讓1人上壘，6局下雖然又出現保送、安打，但依舊沒造成傷害。

山本由伸以94球投完6局收工，被敲5支安打沒有掉分，投出5次三振、2次四壞保送，連續3場投出優質先發、連15局無失分，防禦率下降到2.91，很難想像他在開季首戰1局掉5分後，防禦率曾高達45.00。

道奇打線在2局上就靠著佩吉（Andy Pages）的2分砲，打出5分大局，3局上史密斯（Will Smith）也敲出陽春砲，7局上則是響尾蛇投手突然失準，羅哈斯（Miguel Rojas）、泰勒（Chris Taylor）在滿壘時選到2次保送，擠回2分。

今年效力老虎隊的前田健太以6局失1分表現拿下轉隊首勝，小熊隊今永昇太7局7K無失分，奪開季5連勝，山本由伸也收下本季第3勝，3名穿上18號球衣的日籍球員同天奪勝。

響尾蛇先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）原本是要在昨天登板，但因賽前遇到蜜蜂築巢問題，比賽延後近2小時才開打，蒙哥馬利改到今天先發，結果3局被敲6支安打，丟掉6分，吞下第2敗。