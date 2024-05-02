MLB／不再「美中不足」！雙城笑納10連勝分區排名卻還是第4

雙城隊銳不可擋！今天雙城打線爆發，以10：5逆轉擊敗白襪隊，延續本季聯盟最長的10連勝，然而這場比賽雙城也有壞消息，明星外野手巴克斯頓（Byron Buxton）因膝蓋受傷而提前退場，將列為每日觀察名單。

首局白襪就靠著串聯安打先馳得點，雙城在比賽前半段都處於追分情境，第6局滿壘之際，雙城卡斯楚（Willie Castro）的平凡滾地球造成游擊手德容（Paul DeJong）的失誤，雙城一口氣攻下2分扳平比數；下一局再靠著凱普勒（Max Kepler）的適時一擊打回超前分。

9局上半，雙城米蘭達（Jose Miranda）、傑弗斯（Ryan Jeffers）接力敲出二壘安打再添4分，雙城就此鎖定戰局，收下球隊自2008年後最長連勝紀錄，隊史最長連勝紀錄為1991年的15場，該年也獲得了世界大賽冠軍，「獲勝後進入休息室的氛圍真是太棒了，我們不會只坐在這裡數著連勝數字，每天都是新的一天。」傑弗斯說。

過去幾年飽受傷病困擾的外野手巴克斯頓難得健康迎接開季，本季上場了30場比賽中的28場，大多時間都鎮守熟悉的中外野，不過今天卻在一次盜壘嘗試中呈現膝蓋不適，目前尚未確認是否進傷兵名單，不過隊友和教練皆對傷勢感到樂觀，若是缺陣預計將由卡斯楚頂替守備任務。

去年拿下分區冠軍的雙城打完本季前20場比賽戰績為7勝13敗，排名美聯中區第4，距離龍頭守護者隊有高達8場勝差；這波10連勝將戰績拉抬至17勝13敗，和去年同期一模一樣，沒想到排名還是維持不變，依舊是分區第4。

本季美聯中區不再是被球迷笑稱「美中不足」的分區，是全聯盟唯一有4隊勝率超過5成的分區，唯一未達標的白襪戰績是聯盟墊底，並且在雙城這波連勝中貢獻了7勝。