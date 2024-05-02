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MLB／今永昇太7局7K無失分寫紀錄 對紐約印象是蜘蛛人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今永昇太。 法新社
今永昇太。 法新社

小熊隊今天以1：0擊敗的大都會隊，日籍投手今永昇太先發7局無失分還送出7次三振，表現優異，生涯前6場先發投完防禦率僅0.78，排名史上第4低。

今永昇太今年加盟小熊隊後，前5場先發拿下4勝0敗、防禦率在1以下，已經是大聯盟自1901年以來第1人，而他今天將數字再往下修正。

今天面對大都會隊，今永昇太投出生涯最長的7局無失分，僅被敲出3支安打，另外投出7次三振、1次四壞保送，只用了87顆球，其中58顆是好球。

能夠有這樣的演出，今永昇太接受轉播單位訪問時表示，今天球速其實有點投不出來，但是跟捕手阿瑪亞（Miguel Amaya）討論後，能夠把球投到對手狙擊的位置以外，不要用比較弱的球路投到對手的熱區，能夠做到這點，到最後都保持0失分，對此我覺得很高興。」

今永昇太投完生涯前6場先發，防禦率僅0.78，大聯盟自1913年開始計算責失分起，僅輸給蕭基（Bob Shawkey）的0.75、費里斯（Dave Ferris）0.50以及瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）0.33，瓦倫祖拉生涯第1年是後援，若以生涯前6場登板都是先發來看，今永昇太是史上第3。

今永昇太開季5連勝是日本球員第3人，前2人是2002年石井一久、2014年田中將大的6連勝，今天能夠贏球，也是5局上邁維斯（Matt Mervis）敲出二壘打後靠暴投上三壘，克勞阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）高飛犧牲打敲回寶貴1分。

有趣的是，這是今永昇太第一次在紐約投球，談到在這裡的印象時，他說：「在蜘蛛人電影裡看到的景象，就在飯店窗外，看到的時候心想『我在蜘蛛人裡看過啊』。」

今永昇太 大都會 小熊隊

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