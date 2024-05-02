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MLB／吉田正尚拇指拉傷 紅襪本季第13人進傷兵
紅襪隊日籍好手吉田正尚因為左手大拇指拉傷，進入10天傷兵名單是生涯第一次，也是紅襪本季第13位進入傷兵名單的球員，今年開幕戰先發名單第3人。
吉田正尚是在美國時間4月28日對小熊隊之戰中，因為揮棒被擠壓，導致大拇指受傷，該役提前退場，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示：「那場比賽，吉田首打席就感覺不太對，第2打席狀況變得更糟。」
紅襪傷兵名單變得越來越豪華，今年開幕戰先發球員裡，除了吉田正尚，史托瑞（Trevor Story）、卡薩斯（Triston Casas）也都受傷，史托瑞更因肩膀開刀預計整季報銷，卡薩斯則是肋骨骨折要休息數周。
另外，紅襪原本預想的先發輪值裡，皮維塔（Nick Pivetta）、貝約（Brayan Bello）、僅惠特洛克（Garrett Whitlock）也都受傷，還沒算進開季前就確定報銷的吉歐里托（Lucas Giolito），他是紅襪剛以2年3850萬美元簽下的右投。
即使如此，紅襪至昨天為止仍打出17勝13敗的成績，柯拉表示，大聯盟雖然是球星導向，但名單中所有人都很重要，「有一個可以彈性運用的陣容很重要，可以把人調來調去，就像光芒隊近年做的。」
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