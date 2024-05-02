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MLB／大谷翔平本季首次板凳沒掙扎 道奇教頭：為了他好
今天道奇隊與響尾蛇隊之戰的先發名單中，沒有大谷翔平的名字，總教練羅伯茲（Dave Roberts）解釋，這是讓大谷休息的方式，但比賽後段仍有可能上場，「他知道這是為了他好。」
大谷翔平昨天5打數1安打，本季首次單場吞下3次三振，打擊率下滑到3成36，雖然今天是山本由伸先發，但道奇隊仍安排讓他休息。
羅伯茲指出，道奇隊最近10天要在客場打9場比賽，看了看行程表，讓大谷翔平今天休息是最好的安排，因為明天就是移動日休兵，「他打了每一場比賽，讓他有個2天休息會有幫助。」但不排出今天在比賽後段讓大谷上場。
至於羅伯茲是如何說服大谷的呢？羅伯茲說：「他沒問題，沒有太多來回拉扯，他也明白這是一個漫長的球季，他知道這樣做是為了他好。」
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