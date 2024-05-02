快訊

轉戰成人平台？被爆SWAG找上門 謝和弦前妻Keanna證實：有加微信

中職／前兄弟「最帥洋將」退休轉戰財金界 竟變成大摩副總裁

訓練狗狗不能只給獎勵！訓犬師揭上課過程 米克斯最難教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平本季首次板凳沒掙扎 道奇教頭：為了他好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天未排入先發。 路透
大谷翔平今天未排入先發。 路透

今天道奇隊與響尾蛇隊之戰的先發名單中，沒有大谷翔平的名字，總教練羅伯茲（Dave Roberts）解釋，這是讓大谷休息的方式，但比賽後段仍有可能上場，「他知道這是為了他好。」

大谷翔平昨天5打數1安打，本季首次單場吞下3次三振，打擊率下滑到3成36，雖然今天是山本由伸先發，但道奇隊仍安排讓他休息。

羅伯茲指出，道奇隊最近10天要在客場打9場比賽，看了看行程表，讓大谷翔平今天休息是最好的安排，因為明天就是移動日休兵，「他打了每一場比賽，讓他有個2天休息會有幫助。」但不排出今天在比賽後段讓大谷上場。

至於羅伯茲是如何說服大谷的呢？羅伯茲說：「他沒問題，沒有太多來回拉扯，他也明白這是一個漫長的球季，他知道這樣做是為了他好。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平本季首度未先發 教頭曝可能代打上陣

MLB／大谷翔平本季首吞3K 道奇延長賽遭響尾蛇轟逆轉砲

MLB／大谷翔平滿壘雙殺打→得點圈敲安 日媒：汙名奉還

MLB／119.2哩！大谷敲生涯最強一擊 菊池：快到看不見

相關新聞

MLB／大谷翔平本季首次板凳沒掙扎 道奇教頭：為了他好

今天道奇隊與響尾蛇隊之戰的先發名單中，沒有大谷翔平的名字，總教練羅伯茲（Dave Roberts）解釋，這是讓大谷休息的...

MLB／大谷翔平本季首度未先發 教頭曝可能代打上陣

道奇與響尾蛇隊今天交手，日籍球星大谷翔平沒有在先發名單，這是本季首次。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）暗示可能會在比賽中，安排大谷上場代打。 本場比賽是道奇今年第33場例行賽，也是客

MLB／吉田正尚拇指拉傷 紅襪本季第13人進傷兵

紅襪隊日籍好手吉田正尚因為左手大拇指拉傷，進入10天傷兵名單是生涯第一次，也是紅襪本季第13位進入傷兵名單的球員，今年開...

MLB／釀酒人、光芒「開打」 4人被逐出場

大聯盟比賽昨天上演大亂鬥，釀酒人投手尤理柏與光芒隊外野手希瑞互毆，引發兩隊板凳清空，此役一共4人被驅逐出場。

MLB／解除蜜蜂危機後被喊MVP獲邀開球 捕蜂人：壓力很大

今天道奇與響尾蛇之戰原定當地時間晚上6點40分開打，但因蜜蜂在本壘後方築巢導致比賽延後，所幸響尾蛇球團找到名為希爾頓（Matt Hilton）的捕蜂人，順利解決突發事件，他也獲邀擔任開球嘉賓，接受球迷

MLB／阿布瑞尤打擊率0.099被下放小聯盟 太空人教頭：很罕見

太空人隊37歲古巴重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）陷入生涯最大低潮，開季出賽22場，打擊率不到1成。阿布瑞尤也同意被下放小聯盟，到春訓訓練設施調整狀態。 阿布瑞尤生涯前9季效力白襪隊，打擊表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。