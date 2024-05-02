MLB／釀酒人、光芒「開打」 4人被逐出場

大聯盟比賽昨天上演大亂鬥，釀酒人投手尤理柏與光芒隊外野手希瑞互毆，引發兩隊板凳清空，此役一共4人被驅逐出場。

釀酒人以8：2擊敗光芒，終止3連敗，然而比賽過程充滿曲折，先是希瑞3局上敲出陽春砲、大動作甩棒，引發釀酒人不滿，6局上培洛塔在0好3壞下對他投出觸身球，主審決定將培洛塔驅逐出場，釀酒人總教練墨菲上場抗議也被趕出場。

培洛塔表示，生涯被轟了不少次，希瑞這一轟沒什麼特別，沒理由砸他；希瑞也自認慶祝動作沒有太大，「都跟以前一樣啊。」

釀酒人打完前7局領先6分，8局上希瑞敲出一壘滾地球出局後，與補位的尤理柏開始爭執；尤理柏突然揮拳開揍，希瑞也不甘反擊，接著兩隊球員都衝上場，尤理柏、希瑞都被驅逐出場。

希瑞表示，自己跑向一壘時，肩膀突然被尤理柏碰了一下，「我問他在幹嘛？他說『因為我喜歡』，然後就揮拳了，我只是保護自己。」尤理柏則說：「我認為有些言語交換的內容無關比賽，導致場面變得火爆。」

道奇、響尾蛇隊之戰則有蜜蜂攪局，開打前發現本壘後方防護網築蜂巢，被迫延後1小時55分開打，解決蜜蜂危機的捕蜂人還順勢當開球嘉賓；響尾蛇在延長10局下靠沃克再見兩分全壘打，以4：3逆轉勝，大谷翔平本季首次單場吞3次三振。