MLB／吉田正尚連5場板凳後單場4安 教頭：休息的結果

紅襪隊今天以17：0血洗小熊隊，日籍打者吉田正尚連坐5場板凳後，今天先發就猛敲4支安打，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）說：「充足的休息有了好的結果。」

吉田正尚因打擊近況不佳而失去先發指定打擊位置，但今天重返先發第6棒，2局下首打席就敲出一壘打，4局下、7局下也都敲出安打，8局下再補上一支二壘打，全部擊球初速都在101哩以上，全場5打數4安打。

「吉田是很棒的打者，他是我們的指定打擊。」柯拉賽後如此說道：「上周是因為狄佛斯（Rafael Devers）、歐尼爾（Tyler O'Neill）狀況好，由他們擔任指定打擊，吉田還是很棒的打者，今天揮棒速度很快，應該是充足休息後的結果。」

今天狄佛斯回防三壘、歐尼爾守左外野，讓吉田正尚再次獲得出賽機會，歐尼爾打擊也很火燙，1局下的2分砲為球隊先馳得點，全場3安猛打賞；另外拉菲拉（Ceddanne Rafaela）更是單場4安、7分打點演出。