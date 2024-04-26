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MLB／場均2.24分！白襪開季3勝22敗平美聯最差紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪隊。 美聯社
白襪隊。 美聯社

白襪隊開季戰績慘淡，今天雖一度以2：0領先，但牛棚再度失守，終場以3：6不敵雙城隊。白襪苦吞本季最慘7連敗，成為美聯史上第3支開季3勝22敗的球隊，前兩隊是2003年老虎和1988年金鶯隊。

白襪先發投手索倫卡（Michael Soroka）前5局沒失分，白襪取得2：0領先，不過索倫卡6下遭雙城打者朱利安（Edouard Julien）和傑佛斯（Ryan Jeffers）敲出背靠背全壘打，卡斯楚（Willi Castro）隨後也補上超前安，取得1分領先。

雙城朱利安7下擊出個人本場第2轟，桑塔納（Carlos Santana）和米蘭達（Jose Miranda）8下也轟陽春砲進帳保險分，白襪9上追回1分，仍以3：6輸球。

白襪開季25場比賽失128分，大聯盟倒數第3；打線只拿到56分，平均每場2.24分，大聯盟墊底。白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）受訪時談到自己的帥位，「我已經和球隊總管和主席進行過交流，都是好的對話，不是關於工作保障之類，我們總是保持良好溝通管道。」

白襪

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