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MLB／洋基中兩次「滿壘計」！運動家火球男獲雙方教練盛讚

聯合新聞網／ 綜合報導
運動家火球男米勒(右)。 法新社
運動家火球男米勒(右)。 法新社

洋基運動家隊今天進行4連戰最後一場比賽，洋基前4局兩度中「滿壘計」，終場以1：3輸球，系列賽戰成2勝2敗。

1下洋基沃爾普（Anthony Volpe）和索托（Juan Soto）接連敲安，賈吉（Aaron Judge）接著選到保送，形成無人出局滿壘。不過史丹頓（Giancarlo Stanton）接著吞K，瑞佐（Anthony Rizzo）又擊出雙殺打，最終無功而返。

洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）2下擊出陽春砲，但3上運動家打者艾倫（Nick Allen）敲陽春砲，尼文（Tyler Nevin）再補上一發兩分砲，取得3：1領先。

4下洋基攻勢再起，史丹頓先靠失誤上壘，瑞佐和瓦杜戈（Alex Verdugo）都敲安，形成1出局滿壘，沒想到崔維諾打出雙殺打，攻勢再度遭到瓦解。8下2出局運動家火球男米勒（Mason Miller）登板救援，他用101.3英里（約163公里）速球K掉振崔維諾。9下米勒被沃爾普敲安，但他三振索托，讓賈吉擊出飛球出局，關門成功。

米勒是運動家本季最大看點，他頻頻投出有尾勁的100英里火球，搭配出色的滑球解決打者，本季主投9局送出19K，有6次救援成功。米勒受訪時表示，「壘上有人和觀眾的鼓譟激起腎上腺素，投出三振後心情平靜下來。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）盛讚米勒，「他顯然有很特別的直球，對滑球也有掌握度。」運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）也稱讚，「這個孩子令人印象深刻，他的滑球也很不錯。他很接受終結者角色，當進入比賽時，你可以看見他的活力。」

洋基 運動家

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