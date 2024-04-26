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MLB／韋蘭德救不了！小熊新秀首安超前轟送太空人最爛開季
小熊隊農場頭號新秀阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）近日登上大聯盟，今天面對太空人隊，生涯首安是一發超前兩分砲，幫助小熊以3：1贏球。
太空人今天推出韋蘭德（Justin Verlander）先發，他因用球數過多只投4.1局，送出7三振和4保送，被敲3安，無失分。
5局打完小熊以0：1落後，6下無人出局攻占一、三壘，先靠飛球追平比數，接著阿姆斯壯逮中太空人投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）紅中速球，轟出右外野兩分砲，幫助小熊逆轉戰局。
阿姆斯壯去年在大聯盟留下14支0，吞下7K的成績。這次因小熊球星貝林傑（Cody Bellinger）進10天傷兵名單，被拉上大聯盟。沒想到生涯首安就是關鍵全壘打，他也回到休息室和隊友慶祝，受訪時則表示，「這是最棒的部分，能擁抱支持我的人。」
小熊贏球後戰績16勝9敗，暫居國聯中區第2。太空人苦吞5連敗，本季7勝19敗暫居美西墊底，創1969年6勝20敗後，隊史最差開季戰績。
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