MLB／山本由伸6局7K本季最讚先發 面對強襲球「差點死掉」

道奇隊終於等到山本由伸展現出王牌實力，今天對戰國民隊，山本由伸先發6局沒有失分還投出7次三振，幫助球隊以2：1險勝，中間1個出局數還是閃過破百哩的強襲球拿下，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露：「山本說他差點死掉。」

山本由伸帶著「日本最強投手」的頭銜來到大聯盟，開幕戰在首爾僅投1局就丟掉5分，接下來對紅雀、小熊都投出5局無失分，但後續對上教士隊5局失3分，對大都會隊6局失4分（3責失）才有優質先發。

今天的山本由伸不一樣了，以97球投完6局，被敲4支安打，沒有失分，另有7次三振、1次四壞球，雖然被敲出2支二壘打，還在6局被連敲2安，但都沒讓對手站上三壘壘包，防禦率下修到3.54。

道奇總教練羅伯茲稱讚：「這是他加入以來投得最好的一場比賽，前兩場其實也都很好。」

山本由伸引以為傲的速球到了大聯盟投得有些掙扎，但今天一共投了40顆速球，平均被擊球初速僅81.1哩，另外搭配曲球、指叉球成功製造揮空。

山本由伸表示，今天的速球能夠讓對手揮空，雖然還是有些沒投好，出現不少界外球，但整體還是不錯，技術上沒做什麼調整，只不過今天在投球力量、平衡上做得不錯，「希望繼續保持下去。」

對山本由伸來說，最驚險的時刻出現在5局下，羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出一顆104哩的強勁平飛球，直朝山本的頭部而去，山本不僅成功閃避，還用手套將球在臉旁邊接了下來。

羅伯茲透露，自己當下上去投手丘時，「山本說他差點死掉。」而山本由伸回憶這段時也說：「感覺到的時候，球已經在面前了，只是剛好有反應過來，雖然是有嚇到，但嚇到之前球就先到了，運氣好手套剛好在那個位置，可以擋下來。」