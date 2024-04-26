MLB／大谷強棒連連 居大聯盟7冠王

道奇隊日本球星大谷翔平昨天沒有開轟，但一支二壘安打擊球初速搶占隊史第3，前2名的名字也都是大谷。狀況比開刀前還要好，大谷翔平認為，即使已經接近頂峰，還是要讓細節一點一點變得更好。

道奇昨天以11：2大勝國民隊，大谷翔平全場6打數3安打，全都是二壘打，另有2分打點。1局上首打席敲出的二壘安打，擊球初速高達115.6哩，另有2支都是在得點圈有人時敲出的二壘打，破除先前的得點圈乾旱。

自2015年啟用「Statcast」以來，道奇隊史前2快分別是前天118.7哩的全壘打、3月31日115.8哩的二壘打，都是大谷翔平敲出，昨天則包下第3；大谷目前打擊率3成71續居大聯盟打擊王，長打率、OPS、安打數、二壘打數、長打數、壘打數，都是大聯盟第一。

「我認為自己有在進步。」大谷翔平表示：「當你靠近更高層級時，要進步的速度自然會變慢，但同時，細節的處理還是能一點一點變好。」