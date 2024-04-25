MLB／吉田正尚開轟後被冷凍？紅襪主帥否認：DH暫時讓給人

紅襪隊日籍外野手吉田正尚本季打擊狀況不佳，本季攻擊指數僅0.708，加上守備本就遠低於聯盟平均，近3場比賽都從板凳出發，不過紅襪總教練練柯拉（Alex Cora）受訪時強調，吉田仍然是球隊的先發DH，不過這幾場輪流讓脫離傷兵的狄佛斯（Rafael Devers）、歐尼爾（Tyler O'Neill）等人擔任。

吉田正尚本季長打發揮以指定打擊標準來看顯然不及格，目前標準化攻擊指數（OPS+）僅略高於聯盟，上一次先發是在4月21日，當天他打出本季最好的一場比賽，敲出3安猛打賞，附帶本季第2轟，但從那之後就連蹲3場冷板凳。

最近3場比賽紅襪的先發指定打擊都不一樣，分別為海涅曼（Tyler Heineman）、歐尼爾、狄佛斯，吉田期間僅代打1個打席，獲得觸身球上壘，紅襪總教練柯拉表示，吉田並沒有受傷，也指出他就是球隊的先發DH，只是其他打者也需要輪流擔任這位置，「每個球員都有各自的角色，而這就是目前吉田的定位。」

吉田正尚受訪時則難掩沮喪，談到是否對不再上場守備感到失望，吉田停頓了很長一段時間後回覆道：「我真的很難描述我的感受。」

吉田正尚去年季前和紅襪隊簽下5年8000萬美元的合約，今年來到生涯第2年，去年他守備的出局製造值（OAA）為-8，在全聯盟左外野手中排名倒數第5。