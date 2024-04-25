快訊

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

地震App高中生使用它取得數據 「地牛Wake Up」發澄清聲明

MiLB／鄧愷威下放3A後首登板被打爆 1.1局失7分防禦率破40

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

旅美投手鄧愷威日前遭巨人隊下放3A，今天是他被降到小聯盟後首度登板，沒想到主投1.1局被敲6支安打，狂失7分（6分自責），吞下敗投。

鄧愷威本季在大聯盟出賽4場，總共投11局，投出7K和8保送，被敲15支安打，失12分，防禦率高達9.82。巨人投手傑利（Sean Hjelle）傷癒歸隊後，鄧愷威被下放3A。

巨人3A今天與運動家隊3A交手，鄧楷威6上2：2平手時接替投球。首名打者先靠失誤上壘，鄧愷威解決1人後，單局被敲3安打，投出1次保送，共失掉2分。

7上鄧愷威續投，結果又被敲3安，包含1支二壘安打，投出1保送和1觸身球，還出現暴投，只拿下1個出局數就退場，球隊終場以4：10輸球，鄧愷威承擔敗投。

鄧愷威今天只吃下1.1局，45球中只有25顆好球，投出1K和3次保送，被敲6安失7分（6分自責），3A防禦率為40.50，每局被上壘率6.00。

鄧愷威

相關新聞

MLB／狂！大谷翔平單場3安都二壘打 續居大聯盟7冠王

道奇隊日本球星大谷翔平今天沒有開轟，但擊球依舊強勁，一支二壘安打擊球初速高達115.6哩，搶占隊史第3，前3名的名字都是...

MLB／大谷翔平再談遭水原一平背叛 另讚新翻譯：太棒了

在被前翻譯水原一平盜取1600萬美元後，道奇隊日本球星大谷翔平今天再次談及此人，在賽前接受媒體聯訪時說到，自己雖然失去了...

MiLB／鄧愷威下放3A後首登板被打爆 1.1局失7分防禦率破40

旅美投手鄧愷威日前遭巨人隊下放3A，今天是他被降到小聯盟後首度登板，沒想到主投1.1局被敲6支安打，狂失7分（6分自責），吞下敗投。 鄧愷威本季在大聯盟出賽4場，總共投11局，投出7K和8保送，

MLB／賈吉和索托同場開轟退運動家 洋基總仔：像喝熱巧克力

洋基隊「法官」賈吉開季陷入低潮，今天面對運動家隊，賈吉（Aaron Judge）和索托（Juan Soto）同場開轟，幫助洋基以7：3贏球，守住美東龍頭。 1下賈吉逮中投手的外角速球，將球掃出右

MLB／挨K「復活」變開轟 賈吉獲第二次機會也意外

洋基隊「賈索」連線今天發威，賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）兩人都敲出全壘打，幫助洋基隊以7：...

MLB／祈禱大谷球飛低一點 道奇教頭：我的紀錄又活一天

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場敲出3支二壘安打，最後一支還差點飛過牆形成全壘打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。