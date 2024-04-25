MiLB／鄧愷威下放3A後首登板被打爆 1.1局失7分防禦率破40

旅美投手鄧愷威日前遭巨人隊下放3A，今天是他被降到小聯盟後首度登板，沒想到主投1.1局被敲6支安打，狂失7分（6分自責），吞下敗投。

鄧愷威本季在大聯盟出賽4場，總共投11局，投出7K和8保送，被敲15支安打，失12分，防禦率高達9.82。巨人投手傑利（Sean Hjelle）傷癒歸隊後，鄧愷威被下放3A。

巨人3A今天與運動家隊3A交手，鄧楷威6上2：2平手時接替投球。首名打者先靠失誤上壘，鄧愷威解決1人後，單局被敲3安打，投出1次保送，共失掉2分。

7上鄧愷威續投，結果又被敲3安，包含1支二壘安打，投出1保送和1觸身球，還出現暴投，只拿下1個出局數就退場，球隊終場以4：10輸球，鄧愷威承擔敗投。

鄧愷威今天只吃下1.1局，45球中只有25顆好球，投出1K和3次保送，被敲6安失7分（6分自責），3A防禦率為40.50，每局被上壘率6.00。