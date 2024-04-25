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MLB／楚奧特再開轟獨居全壘打王 但韓德森率金鶯狠啄天使

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特今天再度開砲，是本季全聯盟首位10轟球員。 美聯社
楚奧特今天再度開砲，是本季全聯盟首位10轟球員。 美聯社

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）調回首棒後手感加溫，繼昨天首局首打席全壘打後，今天再度開砲，是本季全聯盟首位10轟球員，但這場比賽金鶯隊的韓德森（Gunnar Henderson）才是主角，他今天5次打擊全數上壘，率領球隊以6：5贏下系列賽勝利。

金鶯隊第3局靠著韓德森的陽春砲先馳得點，第6局把握天使換投之際，串聯的4支安打再添4分，取得6：0領先；楚奧特則在下個半局鎖定失投的速球，一棒將球轟出中外野大牆，這發全壘打飛了417英呎、擊球初速高達114.5英哩，楚奧特也超車勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）獨居全壘打王。

在楚奧特開轟吹起反攻號角後，天使打線先是在第6局追回3分，第8局瓦德（Taylor Ward）再敲出陽春彈；第9局金鶯守護神金布洛爾（Craig Kimbrel）「開劇場」，天使藉失誤追到剩下1分差，不過金鶯最終靠著捕手麥肯（James McCann）的再見阻殺驚險守住勝利。

韓德森近況極佳，今天掃出本季第8轟，在美聯緊追楚奧特。 法新社
韓德森近況極佳，今天掃出本季第8轟，在美聯緊追楚奧特。 法新社

去年的新人王韓德森開季十分火燙，連2天敲出全壘打，賽後累積8轟在美聯也只落後給楚奧特，今天他3個打數皆敲安，只差三壘安打就完成完全打擊，另外2次打擊遭到觸身球，根據棒球數據網站「FanGraphs」數據，韓德森賽後WAR值來到1.9，和貝茲（Mookie Betts）並列全聯盟最高，平均擊球初速、重擊球率都是聯盟前3%的水準。

韓德森說：「我感覺很好，也一直在做調整，我感覺我正在前往我想去的地方，但我還有一段路要走。」由於同區洋基隊也贏球，金鶯目前仍以0.5場勝差在美聯東區位居第2，周末將在主場迎戰運動家隊。

新人 東區 楚奧特 運動 金鶯

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