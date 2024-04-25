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MLB／賈吉和索托同場開轟退運動家 洋基總仔：像喝熱巧克力
洋基隊「法官」賈吉開季陷入低潮，今天面對運動家隊，賈吉（Aaron Judge）和索托（Juan Soto）同場開轟，幫助洋基以7：3贏球，守住美東龍頭。
1下賈吉逮中投手的外角速球，將球掃出右外野大牆，形成兩分砲。洋基4下再添2分，5下瑞佐（Anthony Rizzo）補上陽春砲，取得5：0領先。
運動家強打魯克（Brent Rooker）6上回敬三分砲，不過索托6下也轟出陽春砲，這是他本季首度和賈吉同場開轟，7下佛度戈（Alex Verdugo）高飛犧牲打再添保險分，終場以7：3贏球。
賈吉全場5支2，貢獻2打點，打擊率上升到0.191。索托3支1，有1保送和2打點，打擊率0.319。賈吉賽後被問到是否手感恢復，他表示，「還沒回來，還有很多事要做。」
洋基總教練布恩（Aaron Boone）被問到賈吉和索托同場開轟的感受，他形容，「我感到溫暖又舒適，就像寒冷的一天喝上一杯熱巧克力。」
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