MLB／3次先發鄧愷威都有上場！塞揚強投史奈爾進傷兵名單
塞揚強投史奈爾（Blake Snell）本季轉戰巨人隊狀態不佳，前3次先發都吞下敗投，防禦率高達11.57，如今又因為左側內收肌拉傷，被放進15天傷兵名單。
史奈爾上季風光拿下國聯塞揚獎，但他在自由市場爭取大約受挫，3月19日才確定以2年6200萬美元合約加盟巨人，也影響到開季進度。
史奈爾開季狀態非常糟糕，本季3場先發總共只吃11.2局，防禦率11.57。值得一提的是，我國好手鄧愷威這3場比賽都有上場投球，可說是「史奈爾同捆包」。
史奈爾進入傷兵名單後，巨人拉上投手路普（Landen Roupp）頂替空缺。史奈爾受訪時坦言很失望，「我這周感覺非常好，即使練球也是如此，我做了一些調整，這對我來說很重要。受傷讓我感到很沮喪，現在必須專注恢復健康，重返投手丘。」
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