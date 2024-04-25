MLB／大谷翔平再談遭水原一平背叛 另讚新翻譯：太棒了

在被前翻譯水原一平盜取1600萬美元後，道奇隊日本球星大谷翔平今天再次談及此人，在賽前接受媒體聯訪時說到，自己雖然失去了一名隊友，但身旁還有很多人在支持自己，對新翻譯的表現更是大讚「太棒了」，讓現場氣氛活絡了起來。

大谷翔平今年前往南韓首爾進行海外開幕戰期間，爆出貼身翻譯水原一平涉及非法賭博，並挪用大谷翔平帳戶內資金來還債，不僅被開除工作，也遭到美國聯邦檢察官調查。

今天與國民隊之戰賽前，大谷翔平接受媒體聯訪，被問到遭最親密戰友背叛的感想，大谷翔平表示：「目前調查還在繼續，一切尚未塵埃落定，我確實是失去了隊友、一個隊伍，但身旁還有很多人支持我，對此我十分感謝。」

在水原被開除後，道奇找來數據分析負責人艾爾頓（Will Ireton）兼任大谷翻譯，美國媒體觀察到，大谷翔平與其他球員的互動時間變得更多，對於新翻譯的看法，大谷翔平笑說：「當然是太棒了，不是嗎？」一旁等待負責翻譯的艾爾頓聽到也忍不住笑了出來。