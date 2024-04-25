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MLB／前役揮出生涯最強全壘打 大谷：我打得非常好

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
大谷翔平昨天擊出初速118.7英里的450英尺全壘打，這是他生涯所揮出最強勁的全壘打。 美聯社
大谷翔平昨天擊出初速118.7英里的450英尺全壘打，這是他生涯所揮出最強勁的全壘打。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平對戰華盛頓國民擊出初速118.7英里的450英尺全壘打，這是他生涯所揮出最強勁的全壘打，直接把球打上第2層看台，協助道奇以4-1擊敗國民。

美聯社報導，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平昨晚擊出本賽季第6支全壘打，這是他職業生涯中最威的一轟，也是自2015年採用Statcast系統作為紀錄以來，道奇球員擊出最強勁的全壘打。

「我認為我打得非常好」，大谷今天透過翻譯艾爾頓（Will Ireton）表示，「我對此感覺非常好。可能是最好的」。

大谷翔平第9局的這支陽春砲，是從國民的巴恩斯（Matt Barnes）手中擊出，他將比數改寫為4比1，先前奧特曼（James Outman）與羅哈斯（Miguel Rojas）在第8局均有得分，讓道奇取得領先。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示：「只有少數人能打出這種球。」

「這是一顆打到第2層看台的上旋球。沒有太多人可以做到這一點。大谷翔平，我們已與他討論過掌握好球帶。當他這樣做時，很難讓他出局。他的棒子就像閃電一樣，任何時候他揮棒只要接觸球，他就能改變比賽。」

大谷翔平目前打擊率0.364為聯盟最高，他的連續安打數已推進至8場，職業生涯已有177支全壘打。他上一次擊出大號全壘打是在21日的比賽，這場比賽他超越松井秀喜，成為大聯盟日籍球員的全壘打紀錄保持人。

比賽進行到第8局時，道奇由奧特曼（James　Outman）入替赫南德茲（Kiké Hernández）打擊，他看好國民投手哈維（Hunter Harvey）的一顆指叉球擊出2壘安打，將隊友赫南德茲（Teoscar Hernandez）自2壘送回本壘，打破了兩隊1比1的僵局。然後羅哈斯（Miguel Rojas）再補了一支1分打點的一壘安打。

道奇先發投手派克斯頓（James Paxton）以89球投完4又2/3局，他被擊出5支安打，失掉1分。

道奇牛棚葛羅夫（Michael Grove）、維西亞（AlexVesia）、哈德遜（Daniel Hudson）和菲力普斯（EvanPhillips）讓華盛頓在剩餘比賽中一分未得。特別是菲力普斯在第9局擺脫滿壘危機，完成他第6次救援。

大谷翔平

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