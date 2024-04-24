MLB／這只是個軟弱的滾地球...小葛雷諾低級失誤害藍鳥被逆轉

今天藍鳥隊作客皇家隊主場，王牌投手高斯曼（Kevin Gausman）繳出開季後最好的一場先發，然而，前4局力保不失的他第5局因為一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的低級失誤陷入亂流，連丟3分非自責分，最終皇家就靠著這個半局逆轉比分，以3：2帶走勝利。

高斯曼雖然今天K功沒有以往犀利，但都能有效封鎖皇家打者群，5局上2出局得點圈有人之際，高斯曼讓伊斯貝爾（Kyle Isbel）擊成三壘方向的軟弱滾地球，沒想到一壘手小葛雷諾沒有接好基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）的傳球，這個失誤讓皇家跑回今天第1分，後續再被惠特（Bobby Witt Jr.）補上2分打點二壘安打，2分領先頓時變成1分落後。

Kevin Gausman got the ground ball he needed and IKF made a fine play here, but Vladimir Guerrero Jr. didn’t catch it.



I thought it might have gone through the webbing again, but nope... Just plain missed it. #BlueJays pic.twitter.com/MBfFhRlQqK — Keegan Matheson (@KeeganMatheson) 2024年4月24日

皇家全場就只得這3分，最後也以1分之差險勝，小葛雷諾的失誤顯得相當巨大，根據慢動作重播，這球並非直接穿過手套，而是小葛雷諾沒有把手套擺在正確的位置，賽後他也難掩自責：「我還能說什麼？我沒有接好球，就這樣。」

如果該局高斯曼安全下庄，他有很高機率能收下本季首勝，他受訪時說：「這很糟糕，但我仍希望我的一壘手是小葛雷諾，我對他的能力很有信心，很不幸的，這就是比賽。」

除了守備端的疏失，小葛雷諾的打擊狀況更令人擔憂，曾在2021年MVP票選高居第2的他近年成績每況愈下，本季至今僅有2成17打擊率，攻擊指數不到0.7，本季唯一一發全壘打出現在4月10號，此後只有打出1支長打。

主帥史奈德（John Schneider）賽後依舊力挺子弟兵：「他是聯盟最危險的打者之一，他的揮擊狀況起伏有點大，但我喜歡他的擊球品質。」