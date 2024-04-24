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MLB／熟悉的開路先鋒最對味！楚奧特首局首打席開轟領跑聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特敲出睽違將近12年的首局首打席全壘打。 路透社
楚奧特敲出睽違將近12年的首局首打席全壘打。 路透社

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）近期陷入小低潮，今天改打開路先鋒馬上收到成效，首局首打席就開轟，在楚奧特的率領下，天使打線在比賽前段就大爆發，最終以7：4擊敗美聯東區龍頭金鶯隊，終止5連敗。

楚奧特近5戰合計18個打數只有1安，打擊率僅0成56，今天轉打開路先鋒，這是楚奧特繼2020年後再度以首棒之姿登場，而他顯然沒有忘記開路先鋒怎麼打，首打席將年輕強投羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）的98英哩火球掃出中外野大牆，形成本季第9轟，追平勇士隊重砲歐蘇納（Marcell Ozuna），並列大聯盟全壘打王。

這發全壘打是楚奧特生涯第6發首局首打席全壘打，也是自2012年9月對遊騎兵隊後首支，巧合的是，當時遊騎兵的主帥正好是現在執教天使的華盛頓（Ron Washington）。主帥受訪時笑著說：「我今晚做出了一個很好的異動，但這要歸功於楚奧特，而不是我。」

華盛頓也提到，接下來計畫讓楚奧特繼續擔任這個角色，「我只是想改變一些事情，試著在打線中找到一些凝聚力，楚奧特有打過開路先鋒的經驗，這對他並不陌生，如果這讓我們首局就能有分數進帳，那我絕對舉雙手贊成。」

本季前4場先發摘下3勝的羅德里奎茲今天踢到大鐵板，只投4.1局就挨11支安打狂失7分吞下敗仗，前4局天使皆有得分紀錄，早早奠定勝基，金鶯5局上突破肯寧（Griffin Canning）的封鎖，單局攻下3分，第7局韓德森（Gunnar Henderson）的陽春彈再追到3分差，不過仍難以力挽狂瀾。

天使 東區 楚奧特

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