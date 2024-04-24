快訊

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

下午3時30分花蓮縣近海規模4.9極淺層地震 最大震度4級

MLB／官網專家MVP票選 貝茲穩居國聯第一、大谷緊追在後

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲(左)、大谷翔平(右)。 法新社
貝茲(左)、大谷翔平(右)。 法新社

大聯盟官網公布本季首次MVP專家票選結果，美聯由洋基隊強打索托（Juan Soto）排第一；國聯則是道奇貝茲（Mookie Betts）遙遙領先。

官網邀請45位專家票選心目中MVP，每人列出前5名人選，第一名可獲5分，以此類推。索托總共拿下美聯38張第一名選票，2至5名依序是皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、天使隊楚奧特（Mike Trout）、太空人隊亞土維（Jose Altuve）及金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）。

國聯方面，貝茲囊括41張第一名選票，隊友大谷翔平沒獲得任何第一名選票，但總分排第2，3至5名依序是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）及教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

貝茲本季守備位置是游擊和二壘，今年98打數累積34支安打，有6轟、19分打點和5次盜壘成功，打擊率0.347，整體攻擊指數（OPS）1.070，勝利貢獻值（WAR）2.2高居聯盟第一。

報導也指出，討論MVP永遠不能把大谷翔平排除在外，儘管他本季只有一刀流，但他仍是所有人關注的焦點。大谷目前累積36支安打、11支二壘安打、打擊率0.364都是聯盟第一。官網記者佛斯特（Jason Foster）認為大谷不再是MVP唯一人選的原因，正是他本季無法投球，如果二刀流，國聯MVP可說是囊中物。

Juan Soto 大谷翔平 洋基 貝茲 道奇

相關新聞

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

道奇隊今天以4：1擊敗國民隊，大谷翔平敲出一發初速118.7哩、飛行距離450呎的超強勁全壘打，總教練羅伯茲（Dave ...

MLB／太空人7勝17敗近8年最慘 亞土維：我們會贏的

連7季打進季後賽、拿下2次世界大賽冠軍的太空人隊怎麼了？今天以2：7輸給小熊隊後，本季戰績7勝17敗，自2016年5月2...

MLB／官網專家MVP票選 貝茲穩居國聯第一、大谷緊追在後

大聯盟官網公布本季首次MVP專家票選結果，美聯由洋基隊強打索托（Juan Soto）排第一；國聯則是道奇隊貝茲（Mookie Betts）遙遙領先。 官網邀請45位專家票選心目中MVP，每人列出

MLB／上山一趟找回狀態！水手J-Rod本季首轟終於出爐

去年敲出32轟的水手隊明星外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）開季狀況平平，不過從上周起手感迅速加溫，今天在對戰遊騎兵隊的比賽中炸裂本季首轟，幫助球隊以4：0帶走勝利，收下

MLB／道奇教頭曝大谷可能守左外野 提供改善得點圈打擊建議

道奇隊日籍球星大谷翔平本季打擊率0.364，暫居大聯盟打擊王，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時提到，大谷未來可能要防守左外野。 大谷翔平本季24場全勤，道奇今天展開客場9連戰，

MLB／守護者戰績有夠悍！逆轉紅襪收5連勝領跑全聯盟

本季的守護者隊表現勢不可擋，今天在主場對紅襪以4：1上演逆轉勝後，收下近期5連勝，本季17勝、7成39勝率都高居全聯盟首位，可說是今年最大黑馬之一。 今天紅襪與守護者打線前6局都無法越雷池一步，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。