MLB／官網專家MVP票選 貝茲穩居國聯第一、大谷緊追在後
大聯盟官網公布本季首次MVP專家票選結果，美聯由洋基隊強打索托（Juan Soto）排第一；國聯則是道奇隊貝茲（Mookie Betts）遙遙領先。
官網邀請45位專家票選心目中MVP，每人列出前5名人選，第一名可獲5分，以此類推。索托總共拿下美聯38張第一名選票，2至5名依序是皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、天使隊楚奧特（Mike Trout）、太空人隊亞土維（Jose Altuve）及金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）。
國聯方面，貝茲囊括41張第一名選票，隊友大谷翔平沒獲得任何第一名選票，但總分排第2，3至5名依序是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）及教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。
貝茲本季守備位置是游擊和二壘，今年98打數累積34支安打，有6轟、19分打點和5次盜壘成功，打擊率0.347，整體攻擊指數（OPS）1.070，勝利貢獻值（WAR）2.2高居聯盟第一。
報導也指出，討論MVP永遠不能把大谷翔平排除在外，儘管他本季只有一刀流，但他仍是所有人關注的焦點。大谷目前累積36支安打、11支二壘安打、打擊率0.364都是聯盟第一。官網記者佛斯特（Jason Foster）認為大谷不再是MVP唯一人選的原因，正是他本季無法投球，如果二刀流，國聯MVP可說是囊中物。
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