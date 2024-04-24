MLB／上山一趟找回狀態！水手J-Rod本季首轟終於出爐
去年敲出32轟的水手隊明星外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）開季狀況平平，不過從上周起手感迅速加溫，今天在對戰遊騎兵隊的比賽中炸裂本季首轟，幫助球隊以4：0帶走勝利，收下近7戰第6勝。
羅德里奎茲本季賽前22場出賽、92個打席都沒有全壘打演出，他今天第3局從遊騎兵先發投手唐寧（Dane Dunning）手中敲出陽春砲，終於終結了這段全壘打荒，這發全壘打初速達110.5英哩、飛了435英尺遠，這兩項數據都是水手本季團隊新高。
羅德里奎茲回到休息室後舉起球隊的慶祝三叉戟，並緊緊擁抱它，「好久不見，我的好朋友。」羅德里奎茲說：「面對能攻擊的球，並盡我可能的擊潰它，這感覺相當好，我有好幾次沒打好失投球，但就這次來說，我沒有錯過機會。」
羅德里奎茲近期已連續7場敲安，其中有5場比賽雙安以上，打擊率從最低的1成86上漲至2成78，上周作客洛磯主場15打數狂敲8安，顯然成為成績的轉捩點，「到處進行些微的調整，並朝著正確的方向發展，就像找到正確的東西一樣，今天感覺更像我自己了。」
水手今天在遊騎兵主場踢館成功，終止了在這座球場的8連敗，上次在這邊獲勝要追溯到2022年8月，今天先發投手吉伯特（Logan Gilbert）繳出6.2局無失分好投，水手先發投手連續11場投滿5局失分不超過2，寫下隊史新紀錄，這段期間水手輪值拿下7勝2敗，防禦率僅1.30。
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