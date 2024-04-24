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MLB／道奇教頭曝大谷可能守左外野 提供改善得點圈打擊建議

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日籍球星大谷翔平本季打擊率0.364，暫居大聯盟打擊王，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時提到，大谷未來可能要防守左外野。

大谷翔平本季24場全勤，道奇今天展開客場9連戰，羅伯茲表示大谷將繼續打第二棒，會找時間讓他輪休。羅伯茲還談到大谷守外野的可能性，「他仍在進行投球復健計畫，9月時再看看，潛在機會是讓他當左外野手。這件事現階段不太可能發生。」

大谷翔平日職時期守過外野，2021年效力天使時也守過右外野和左外野，總共8.1局。

目前大谷暫居打擊王，但本季得點圈打擊率只有0.136，對此羅伯茲建議大谷，得點圈能增加本壘板紀律，「我認為他擴大好球帶範圍有點太超過，他揮棒就能改變比賽，如果他好球帶更有紀律，會變得更可怕。」

羅伯斯也發現大谷現在更適應與新隊友和教練相處，「他和所有人都相處得很好，正在與打擊教練建立非常好的關係和信任。我現在能看到他更多次，以前進入打擊區前才能看到，現在更常見到，這是好事。」

大谷翔平 道奇

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