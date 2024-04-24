MLB／太空人7勝17敗近8年最慘 亞土維：我們會贏的

連7季打進季後賽、拿下2次世界大賽冠軍的太空人隊怎麼了？今天以2：7輸給小熊隊後，本季戰績7勝17敗，自2016年5月25日後第1次落後5成勝率10勝，亞土維（Jose Altuve）還是對球隊有信心，「我們會贏的。」

太空人隊過去7個球季4度打進世界大賽，去年也僅差1場勝利就可連續3年挺進最終輪，但今年開季打得荒腔走板，三度被對手橫掃，目前也處於3連敗之中。

「我知道我們最近輸很多。」亞土維說：「但就像我之前說的，只要我們在得點圈有人時，好好拿下一些分數，我認為我們就能創造氣勢，開始贏下很多比賽。」

第一年執掌兵符的艾斯帕達（Joe Espada）則說，球隊大家都很努力要贏球，但沒能先得分的狀況下，要穩定自己的習慣會變得更困難，「一開始就落後5分、4分、3分，會讓事情變得困難，但我們需要找到方法。」

今天與小熊隊之戰，太空人隊就是1局下就丟掉5分，先被貝林傑（Cody Bellinger）敲出2分砲，又被陶克曼（Mike Tauchman）敲出3分砲。

亞土維還是很有信心，「我們贏很多分的時候，我說我們是很好的隊伍，現在也還是一樣，我們有很好的球員，大家彼此鼓勵，球隊沒有改變，先專注在一場比賽，產生好的開始，我認為我們會贏的，然後回到正常。」